За полгода в Мурманской области раскрыли 33 преступления благодаря системе видеонаблюдения

В Мурманской области расширяют систему видеонаблюдения, которая помогает бороться с правонарушениям. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области расширяют систему видеонаблюдения, которая помогает бороться с правонарушениям. Только за полгода благодаря камерам в общественных местах раскрыли 33 преступления, в том числе и по уголовным делам.

- Житель Полярных Зорь 1978 года рождения совершил хищение денежных средств с банковской карты, принадлежащей другому человеку. В Мурманске один из злоумышленников в целях хищения имущества совершил разбойное нападение на сотрудника микрофинансовой организации, другой под предлогом помощи родственнику похитил деньги у северянки. В общей сложности в указанных случаях сумма хищений составила 427 тысяч рублей, - сообщает министерство информационной политики со ссылкой на УМВД России по Мурманской области.

Напомним: руководство одного из магазинов в Мурманске обнаружило исчезновение продуктов из торговой точки. Изучив камеры видеонаблюдения, правоохранители заметили подозрительное поведение кассира и одного из покупателей.

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