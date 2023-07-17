В Кировске откроют второй в Мурманской области «IT-куб»

В 2021 году на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий открыли первый в регионе «IT-куб». Фото: vk.com/minobr51

В 2021 году на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий открыли первый в регионе «IT-куб». Спустя два года второй такой центр цифрового образования детей появится в Кировске в рамках нацпроекта «Образование».

- Пространство для школьников войдет в состав Центра детского творчества «Хибины» и позволит северянам от 8 до 17 лет обучаться программированию, системному администрированию, основам алгоритмики и логики, а также разработке приложений. Ежегодно навыки в «IT-кубе» будут осваивать около 400 школьников и студентов Кировска, - сообщили в минобразования и науки Мурманской области.

Открытие состоится 1 сентября.

Напомним: в учебных заведениях Мурманской области продолжается замена окон. Так, в этом году планируется обновить порядка 2,3 тысячи окон в 38-ми школах. На эти цели из бюджета выделили 100 миллионов рублей.

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