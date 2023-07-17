Средняя рыночная стоимость квадратного метра в Мурманске может составить 92 тыс. рублей

Самое дорогое жилье, традиционно в Мурманске: здесь стоимость квадратного метра планируют установить в размере 92 179 рублей. Самое дешевое - в Ревде (11 863 рубля). Фото: Антон ЗАБИРОВ

На портале Мурманской области «Открытый электронный регион» опубликован проект постановления министерства строительства об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям региона на III квартал 2023 года.

Самое дорогое жилье, традиционно в Мурманске: здесь стоимость квадратного метра планируют установить в размере 92 179 рублей. Самое дешевое - в Ревде (11 863 рубля).

Обычно, дешевый «квадрат» всегда был в Териберке, но теперь его стоимость почти сравнялась с Мурманском - 84 661 рубль.

Напомним: в Мурманской области за последние четыре года из ветхих «деревяшек» расселили более 3,5 тысяч северян.

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