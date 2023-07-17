В Мурманске на конкурс «Мой зеленый город – мой уютный дом» поступило 20 заявок

В Мурманске завершили прием заявок на ежегодный конкурс «Мой зеленый город – мой уютный дом». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске завершили прием заявок на ежегодный конкурс «Мой зеленый город – мой уютный дом». Участвовать в нем могут не только рядовые северяне, но и организации и даже, например, детские сады. В этом году от тех, кто хотел показать цветочную красоту, поступило 20 заявок.

- В августе работу начнет специальная комиссия, которой предстоит оценить композиции: будет учитываться количество, разнообразие растений и то, насколько творчески и креативно оформлены зеленые участки. Итоги подведут осенью, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: этим летом Мурманск стал ярче и краше благодаря благоухающим цветочкам. Так, всего в городе высадили более 168 тысяч цветов, среди которых маргаритки, цинерарии, петунии, бархатцы, гвоздики, календула, виолы, львиный зев и другие.

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