В Мурманске водитель сбил убежавшую от пинка собаку

Камера видеорегистратора сняла посекундно некрасивое поведение мужчины в Мурманске, которое едва не закончилось аварией. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Камера видеорегистратора сняла посекундно некрасивое поведение мужчины в Мурманске, которое едва не закончилось аварией.

На улице Подгорной недалеко от Мурманского индустриального колледжа рядом с фурами мирно лежала собака. Внезапно к ней подошел мужчина, вероятно, дальнобойщик, и со всей силы пнул животное. От испуга собака резко выбежала на дорогу, где ударилась о едущую машину.

Авто остановилось, а вот четвероногий друг побежал дальше. Его судьба не известна, как и то, насколько серьезные травмы он получил.

Напомним: в центре Кандалакши стая бродячих собак напала на кошку. Десять псов разорвали животное.

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