Врачи из Мурманской области провели в Приморске более 20 операций

Весной 2023 года Мурманская область подписала соглашение о сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области. Фото: Правительство Мурманской области

Весной 2023 года Мурманская область подписала соглашение о сотрудничестве с военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области. С тех пор Заполярье активно помогает подшефному региону.

Так, недавно в Приморск приехали наши врачи - врач-травматолог Кандалакшской ЦРБ Дмитрий Лобанов и врач-хирург МОКБ им. П.А. Баяндина Анатолий Торгованов, которые провели 20 операций и прием для 400 местных жителей.

- В рамках диспансеризации осмотрели порядка 400 жителей – как взрослых, так и детей. Также проведено более 20 операций и 10 малых хирургических вмешательств, медики дежурили по неотложной хирургии и травматологии, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Напомним: в июле 2023 года в Мурманске оказалось как никогда много тополиного пуха - дороги в центре города, где по проспекту Ленина и центральным улица растет особенно много тополей, укрыты белым покрывалом.

Для одних - красиво, другие переживают из-за аллергии. Но врач из Мурманска объяснил, как из-за тополиного пуха возник популярный миф.

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