Глава Териберки про туристов, которые справляли нужду на кладбище: Это просто свинство

15 и 16 июля в Териберке в восьмой раз прошел одноименный фестиваль. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 и 16 июля в Териберке в восьмой раз прошел одноименный фестиваль. Гости остались довольны мероприятием, впечатлили и фудкорт с Арктической кухней, и музыкальная программа, и другие развлечения. А вот жители села были возмущены поступком отдельных туристов: некоторые справили нужду прямо на местном кладбище.

- Сегодня мы ходили на кладбище на могилу к отцу. Я была в таком шоке. Туристы, которые с палатками вдоль берега ходят в туалет на могилы и свои бумажки кидают прямо на могилы. Ребята это ужас! Вся дорога, все кусты в бумажках. Бумаги собрала, насколько места в пакете хватило, - пожаловалась в сети местная жительница.

И это при том, что туалетов организаторы фестиваля установили достаточно - проблем с ними не было.

На ситуацию отреагировала и глава муниципального образования сельское поселение Териберка Еленай Крывонос.

- На площадке в 15 метрах от кладбища стоит восемь мобильных туалетов. Это люди просто обнаглели. Года три назад была ситуация, когда на кладбище устраивали распивочную, а то, что сейчас, - это просто свинство, скотство, даже не знаю, как назвать... вандализм и античеловечность. Ведь поставить туалетный модуль, у которого есть выброс в канализационные сети - не вариант, сетей-то нет. Это только мобильные туалетные кабинки с машиной с канализационной откачкой, которая будет дежурить не только на период фестиваля, здесь надо еще дня три после мероприятия, дождаться, чтобы все разъехались, - цитирует Елену Крывонос Nord-News.

За два дня посетили 15 тысяч человек, что является новым рекордом для фестиваля.

Напомним: жители Кировска сообщили о медведе, который повадился ходить на местное кладбище, - рядом с могилами обнаружили следы хищника. Северяне посетовали, что животное раскидало венки.

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