В Кандалакше стая бездомных собак разорвала кошку

В администрации района сообщили, что ответ по ситуации будет предоставлен 18 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Кандалакши стая бродячих собак напала на кошку. Десять псов разорвали животное. Видео со случившимся опубликовали в паблике «Кандалакша онлайн» (18+).

В администрации района сообщили, что ответ по ситуации будет предоставлен 18 июля.

Напомним: в Мурманской области утвердили новые правила содержания домашних животных.

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