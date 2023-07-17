Движение на дороге к Североморску ограничат на три дня

В Мурманской области с 18 по 21 июля будут перекрывать дорогу к Североморску. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области с 18 по 21 июля будут перекрывать дорогу к Североморску. Это связано с проведением взрывных работ.

- В промежутке с 10.00 до 12.00 на участке автодороги от Мурманска до Североморска (от дома № 114 на проспекте Героев-североморцев до 20-го километра) будет закрыто движение, - сообщили в региональном минтрансе.

Продолжительность полного перекрытия участка – не более получаса.

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