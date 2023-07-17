Два поезда Мурманск-Севастополь задержатся в пути из-за ЧП на Крымском мосту

В оперштабе региона отдыхающим в Крыму северянам напоминают, что выехать оттуда можно на автобусе.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Мурманские поезда, следующие из Крыма и обратно, задерживаются в пути из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Так, из Крыма поезд №183 «Севастополь – Мурманск» (с прицепной группой «Севастополь – Архангельск/Обозерская») следует с задержкой около полутора часов.
Поезд №184 «Мурманск – Севастополь» (с прицепной группой «Архангельск/Обозерская – Севастополь») задерживается примерно на два часа.
В оперштабе региона отдыхающим в Крыму северянам также напоминают, что выехать оттуда можно на автобусе, добравшись до станции Керчь-Южная, либо на автомобиле с помощью парома.
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