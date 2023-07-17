Пытался силой затащить обратно в машину. В Апатитах таксист домогался до девушки и увез ее в лес

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после домогательств мигранта, который работал таксистом в Апатитах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после домогательств мигранта, который работал таксистом в Апатитах. Мужчина приставал к молодой пассажирке, которой повезло добраться до дома невредимой.

- 13 июля водитель попытался познакомиться с девушкой, на что та отказала. Таксист отвез ее в лес и отобрал телефон. Когда северянка смогла покинуть автомобиль, мигрант силой попытался затащить ее обратно в машину. Девушка обратилась в правоохранительные органы, после чего в ее адрес от мужчины начали поступать угрозы, - сообщили в Информационном центре СК РФ.

В следкоме Мурманской области начали процессуальную проверку. Доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела представят Александру Бастрыкину.

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