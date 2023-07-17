Жителям Мурманской области рассказали, как сохранить мозг здоровым

Мозг, как и любой другой орган, подвержен возрастным изменениям. С годами человек становится более рассеянным и забывчивым, ему достаточно сложно концентрировать внимание и усваивать информацию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Каждый год 22 июля отмечается Всемирный день мозга. В России проходит неделя, посвященная сохранению здоровья этого важного органа.

Мозг, как и любой другой орган, подвержен возрастным изменениям. С годами человек становится более рассеянным и забывчивым, ему достаточно сложно концентрировать внимание и усваивать информацию.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова дала советы, как поддержать и улучшить работу этого важного органа.

- Сохранить мозг здоровым поможет, прежде всего, правильное питание. Необходимо включить в свой рацион достаточное количество овощей и фруктов - брокколи, цветную капусту, авокадо, тыкву, чеснок, зелень, цитрусовые, ягоды, особенно чернику. Следует также употреблять грецкие орехи, морскую рыбу жирных сортов, сухофрукты, хлеб из муки грубого помола, яйца, молочные продукты, оливковое масло. Стимулируют концентрацию внимания специи – имбирь, карри, куркумин, перец чили, а также горький шоколад, – отметила специалист.

Сохранению острого ума помогает и физическая активность. Регулярная физическая нагрузка - отличный способ борьбы с депрессией и профилактика стресса. Предотвращает развитие слабоумия соблюдение режима сна и бодрствования. Непрерывный сон должен быть не менее семи часов в сутки.

Курение и употребление алкоголя самым негативным образом сказываются на мозговой деятельности. Если спиртное употребляется регулярно, то погибают нейроны мозга, объем головного мозга уменьшается, и такие изменения становятся необратимыми. Курение также способствует уменьшению коры головного мозга, из-за чего снижаются умственные способности и уровень мышления.

Врач также обратил особое внимание, что для активизации мозговой деятельности современному человеку необходимо интересоваться новыми познаниями и расширять свой кругозор – читать книги, учить стихи или иностранные языки. Развитию памяти помогут интеллектуальные игры.

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