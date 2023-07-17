В Мурманской области ввели выплату в 5 миллионов рублей для Героев России

Если военнослужащий, получивший госнаграду, погибнет, то на выплату смогут претендовать члены его семьи. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области теперь будут выплачивать 5 миллионов рублей участникам СВО, которые награждены званием «Герой Российской Федерации». Постановление о введении выплаты подписал губернатор Андрей Чибис.

- Мы приняли такое решение, потому что хотим усилить социальную поддержку наших защитников и членов их семей, - отметил глава региона.

Если военнослужащий, получивший госнаграду, погибнет, то на выплату смогут претендовать члены его семьи.

Напомним: участника спецоперации из Мурманска наградили медалью «За отвагу».

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