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НовостиОбщество17 июля 2023 8:50

В Мурманской области ввели выплату в 5 миллионов рублей для Героев России

Постановление об этом подписал губернатор Андрей Чибис
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Если военнослужащий, получивший госнаграду, погибнет, то на выплату смогут претендовать члены его семьи.

Если военнослужащий, получивший госнаграду, погибнет, то на выплату смогут претендовать члены его семьи.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области теперь будут выплачивать 5 миллионов рублей участникам СВО, которые награждены званием «Герой Российской Федерации». Постановление о введении выплаты подписал губернатор Андрей Чибис.

- Мы приняли такое решение, потому что хотим усилить социальную поддержку наших защитников и членов их семей, - отметил глава региона.

Если военнослужащий, получивший госнаграду, погибнет, то на выплату смогут претендовать члены его семьи.

Напомним: участника спецоперации из Мурманска наградили медалью «За отвагу».

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