Игорь Морарь: Хочу верить, что у «Севера» впереди светлые времена и громкие победы

63 года назад в Мурманске открыли центральный стадион «Труд». Фото: Антон ЗАБИРОВ

63 года назад в Мурманске открыли центральный стадион «Труд», который после стали называть «Спартак», а теперь его знают как Центральный стадион Профсоюзов. Его трибуны вмещают 13400 зрителей и болельщиков. Здесь проходили и Дни рыбака, и футбольные и хоккейные матчи, и другие мероприятия. А ведь до строительства здесь были овраг и ручей.

- Тяжелые времена, через которые прошел наш город, оказались безжалостны и к стадиону. Многие горожане обращали внимание на плачевный внешний вид, а болельщики на состояние трибун. К сожалению, владельцы оказались не в состоянии справиться со своим имуществом. Профсоюзам не удалось ни содержать объект в достойном состоянии, ни удержать его, в результате, он был продан в частные руки. Вместе с тем, появились и перспективы его реконструкции, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь. - Стадион и сегодня является домашней ареной нашей футбольной команды «Север». И я хочу верить, что и у команды, и у ее домашней площадки впереди светлые времена и громкие победы.

Здесь проходили и Дни рыбака, и футбольные и хоккейные матчи, и другие мероприятия. Фото: Администрация города Мурманска

Напомним: в Мурманске завершают реконструкцию двух крупных стадионов. Работа кипит на «Юности» и «Авангарде».

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