На дороге Кандалакша-Умба съехал в кювет Nissan, пострадал один человек

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Днем 16 июля под Кандалакшей произошло ДТП с участием одной машины. На месте происшествия работали спасатели.

- Nissan Tiida съехал в кювет на 35-м километре автодороги Кандалакша-Умба. Пострадал один человек, госпитализирован, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним: в Мурманске у Семеновского озера в ДТП попал автобус.

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