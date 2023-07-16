Приграничному заповеднику «Пасвик» исполнился 31 год

"Пасвик" - уникальный заповедник. Фото: vk.com/pasvik51/У.Ю. Шаврина

16 июля исполнился 31 год со дня образования заповедника «Пасвик». Его площадь составляет почти 15 га.

Согласно данным с официального сайта, территория заповедника — узкая полоса, вытянутая на 44 км вдоль государственной границы России и Норвегии. «Пасвик» — единственный в России заповедник, который полностью расположен в пограничной зоне. Западная граница заповедника полностью совпадает с государственной границе.

Сами работники называют праздник семейным.

- Часто в заповедниках работают семейные пары, ведь заповедное дело объединяет людей и затягивает! Благодаря заповедной паре - Ольге Акиндиновне Макаровой и Анатолию Михайловичу Хохлову - и был основан заповедник в таком удивительном и удаленном месте. Пасвик - очень необычный и самый охраняемый заповедник России! Сейчас у руля заповедника «Пасвик» находится другая удивительная семейная пара - Наталья Владимировна Поликарпова и Геннадий Александрович Дмитренко, - сообщили в заповеднике.

Напомним: в Мурманской области встретили дикого северного оленя, который вышел на одну из экотроп Лапландского заповедника. Рогатый беспечно обедал на болоте у Чунозерской усадьбы, не обращая внимания на людей.

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