Найденных на пляже в Териберке мертвых чаек проверят на птичий грипп

Птичий грипп выявили у сизых чаек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Летом 2023 года в Мурманской области впервые объявили карантин из-за птичьего гриппа, который обнаружили у сизых чаек. Эпицентром стала губа Ура. Однако зараженные птицы могли попасть и на другие территории.

Как сообщает оперштаб Мурманской области, мертвых чаек нашли у озера Секретарское и на пляже в Териберке, специалисты забрали их на проверку.

- Напоминаем, что если вы обнаружили мертвых птиц, то нельзя к ним прикасаться. Просим северян и гостей фестиваля в Териберке неукоснительно соблюдать правила безопасности, - пояснил руководитель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

15 и 16 июля в Териберке проходит одноименный арктический фестиваль, его гостями стали тысячи человек.

Напомним: хоть очагом заражения птиц и стала береговая линия губы Ура Баренцева моря и устье реки Ура, но гид, фотограф и рыбак из Мурманска Антон Чайко сообщает, что территория, на которой есть больные птицы, может быть шире.

Если вы нашли мертвую чайку, сообщите об этом по телефону 8(921)165-34-53 (круглосуточно).

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