В Мурманске с 24 июля автобус №5 поменяет расписание

Автобус №5 в Мурманске поменяет график движения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 3 июня все автобусы и троллейбусы Мурманска, кроме маршрутов № 24,25,27,7Т перешли на летнее расписание.

Но северян предупреждают, что это не все изменения.

- С 24 июля по будням автобус №5 будет ходить по новому расписанию, - сообщили в «Электротранспорте».

Ранее изменилось и расписание движения автобуса №10, но по выходным.

Напомним: осенью в Мурманске на линии выйдут 30 новых автобусов, которые Государственная транспортная лизинговая компания поставит в лизинг. Это стало возможным благодаря льготному финансированию государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - на обновление парка общественного транспорта в столице Заполярья выделили 353 миллиона рублей.

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