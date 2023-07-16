За первые часы арктический фестиваль «Териберка» посетили 3 тысячи человек

Фестиваль "Териберка" может обновить свой рекорд по числу гостей. Фото: правительство Мурманской области

15 и 16 июля в Териберке проходит одноименный арктический фестиваль, который проводят уже в восьмой раз. Только за первые часы его гостями стали три тысячи человек, а всего по итогам двух дней его могут посетить свыше 10 тысяч человек.

- Ключевыми аспектами влияния фестиваля за годы проведения стали: развитие инфраструктуры территории, поддержка регионального бизнеса, развитие туризма в Арктической зоне Российской Федерации. Фестиваль набирает обороты, — сообщила на открытии заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Также главе сельского поселения Териберка Елене Кривонос вручили памятный адрес губернатора Мурманской области Андрея Чибиса .

Напомним: вечером 14 июля серьезное ДТП произошло в 11 километрах от Териберки. На автоподъезде к селу с управлением не справился водитель Peugeot, из-за чего микроавтобус улетел в кювет и перевернулся на бок, пострадали семь человек.

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