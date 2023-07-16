Мастера из Кандалакши помогли создать памятник «Смерч журавлей» в Туапсе

Два кандалакшских мастера присоединились к созданию "Смерча журавлей". Фото: скриншот видеозаписи в t.me/admtuapse

В Туапсе открыли мемориальную композицию «Смерч журавлей», которую посвятили всем погибшим во время спецоперации. Автором памятника выступил местный кузнец, мастер художественной ковки из села Цыпки Денис Мильченко, отливать журавлей помогли два жителя Кандалакши - Евгений Артемьев и Владимир Васильев.

- Памятник состоит из 270 кованых журавлей разных размеров. Они, как души погибших солдат, словно, в вихре, летят к небу. Работа над памятником длилась больше года. Дениса Мильченко поддержали кузнецы из 70 российских городов и шести стран, в том числе Казахстана, Беларуси, Израиля, - сообщили в администрации Туапсинского района.

В 2021 году Владимир Васильев сделал подарок Кандалакше в виде арт-объекта «Гитарист».

Напомним: глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин на митинге, посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщил горожанам о планах создать памятник погибшим участникам СВО.

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