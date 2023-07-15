На промышленной площадке в Мурманской области «БелАЗ» наехал на легковую машину

Смертельное происшествие произошло в карьере. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Очевидцы сообщают о ЧП на территории одного из промышленных предприятий в Мурманской области.

По предварительной информации, в карьере «БелАЗ» наехал на легковую машину и смял ее, погибли два человека.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в правоохранительные органы.

Напомним: 14 июля в промзоне Мурманска произошла трагедия. На территории Мурманского балкерного терминала погиб рабочий, сорвавшийся с высоты. Следователи проводят проверку.

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