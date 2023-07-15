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НовостиПроисшествия15 июля 2023 13:41

У жительницы Мурманска в подъезде с шеи сорвали золотые украшения

На северянку напал неизвестный
Ника СВЕТЛОВА
Грабитель почти ушел домой, как увидел на женщине золотую цепочку.

Грабитель почти ушел домой, как увидел на женщине золотую цепочку.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Мурманска стала жертвой ограбления прямо в подъезде своего дома на улице Зеленой. Когда северянка поднималась по лестнице от домофона на нее напал неизвестный мужчина, который ранее открыл ей дверь. Сорвав золотые украшения с шеи, злоумышленник бросился бежать. Единственное, что он не учел, так это то, что в Мурманске действует программа по безопасному городу.

- Оперуполномоченный уголовного розыска получил запись с «умного домофона», где по внешним приметам грабителя установили его личность. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков местный житель. Задержанного мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств. Похищенное сотрудники полиции изъяли, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Северянин рассказал, что ходил в гости к другу, и по пути домой увидел женщину и ее украшения. За грабеж мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним: 20-летний житель ЗАТО Александровск придумал, как ему казалось, очень хитрую схему, по которой он мог есть вкусную еду бесплатно.

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