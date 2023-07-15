У жительницы Мурманска в подъезде с шеи сорвали золотые украшения

Грабитель почти ушел домой, как увидел на женщине золотую цепочку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Мурманска стала жертвой ограбления прямо в подъезде своего дома на улице Зеленой. Когда северянка поднималась по лестнице от домофона на нее напал неизвестный мужчина, который ранее открыл ей дверь. Сорвав золотые украшения с шеи, злоумышленник бросился бежать. Единственное, что он не учел, так это то, что в Мурманске действует программа по безопасному городу.

- Оперуполномоченный уголовного розыска получил запись с «умного домофона», где по внешним приметам грабителя установили его личность. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков местный житель. Задержанного мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств. Похищенное сотрудники полиции изъяли, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Северянин рассказал, что ходил в гости к другу, и по пути домой увидел женщину и ее украшения. За грабеж мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним: 20-летний житель ЗАТО Александровск придумал, как ему казалось, очень хитрую схему, по которой он мог есть вкусную еду бесплатно.

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