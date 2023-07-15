20-летний житель ЗАТО Александровск обманул кафе с доставкой еды

Северянин сделал в кафе несколько заказов, не заплатив ни за один. Фото: Михаил ФРОЛОВ

20-летний житель ЗАТО Александровск придумал, как ему казалось, очень хитрую схему, по которой он мог есть вкусную еду бесплатно.

Молодой человек через сайт оформлял заказ в местном кафе на доставку еды, при этом указывал, что заплатит за него картой курьеру. Но когда последний приходил, то показывал ему поддельный электронный чек, что якобы уже перевел деньги. Курьер верил и уходил.

- Злоумышленник воспользовался такой схемой несколько раз, пока администрация кафе не обратила внимание, что клиент не оплачивал ни один из своих заказов, а о предъявляемых якобы чеках узнала от своих же сотрудников, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Каждый раз северянин делал крупные заказы примерно на 5 тысяч рублей. Ранее у него уже были проблемы с законом - его судили за кражу. Полиции он признался, что придумал схему сам. По статье о мошенничестве ему грозит до двух лет лишения свободы, сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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