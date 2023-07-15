По плану «На Севере - жить» в Коле установят две детские площадки

В Коле появятся две новые детские площадки. Фото: администрация Кольского района

В Коле до конца лета появятся две новые площадки. Одна у домов № 5 и № 7 на проспекте Миронова, другая - у домов № 48 и № 49 на проспекте Советский. Для комплексов уже установили основания.

- Обе территории будут освещены, к площадке на проспекте Миронова для удобства жителей оборудуем лестницу. Работа уже идет, - сообщил на своей странице в «ВКонтакте» глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Площадки устанавливают в рамках плана «На Севере - жить».

Напомним: мурманчанам предлагали выбрать концепцию новой детской игровой площадки, которая появится в Центральном сквере. Онлайн-голосование шло на портале «Наш Север» до 14 июля.

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