ЗАТО Мурманской области планируют включить в туристическую сферу

Североморск посещает все больше туристов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области существует пять ЗАТО: Североморск, Островной, Заозерск, Видяево и Александровск, - попасть в которые можно только при наличии специального пропуска. Это, а также труднодоступность некоторых населенных пунктов, например, Островного, делает их сложными для посещения туристами. Но в регионе решили расширить туристический потенциал закрытых территориальных образований.

- Зачастую они исключаются из туризма, но мы видим не только. Мы превысим по итогам 2023 года в два или три раза количество туристов, привезенных и обслуженных в ЗАТО Североморск. Это связано с тем, что полтора года назад была проведена работа совместно с администрацией города, с музеем Северного флота, мы создали условия с туроператорами, которые позволили системно начать работать с ЗАТО, - цитирует председателя комитета по туризму Мурманской области Александра Елисеева «Интерфакс».

Несмотря на статус ЗАТО, Североморск посещает все больше туристов.

Напомним: в Мурманской области на берегу реки Ура и у озера Канентъявр появятся оборудованные пляжи. Места для отдыха будут готовы в течение двух лет после одобрения контролирующих органов.

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