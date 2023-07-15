Для достижения технологического лидерства в Мурманской области работает научно-образовательный центр

Мурманская область стала частью программы по достижению технологического суверенитета. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России и идет Десятилетие науки и технологий и под эгидой национального проекта «Наука и университеты». Одним из важных направлений работы по этой программе стало создание научно-образовательных центров.

- В России уже создана сеть из 15 таких центров, объединяющих разработчиков, производителей и заказчиков. Важно, что ученые из разных регионов объединяются для решения ключевых задач, благодаря чему НОЦ сегодня работают уже в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в Мурманской области, - рассказали в «Росконгрессе».

О том, как работать отечественным ученым, в том числе с учетом актуальных вызовов и сложностей при взаимодействии с иностранными коллегами, обсудили взаимодействие с иностранными коллегами 13 июля 2023 года обсудили на форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» в ходе панельной сессии «Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?».

- «Россия должна в течение ближайших 10—15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Монополии будут умирать, - отметил в рамках дискуссии президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета; профессор кафедры прикладного анализа международных проблем Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Безруков.

Напомним: в Мурманской области утвердили порядок получения компенсации расходов на аренду жилья, которая положена молодым ученым. Компенсация составляет до 25 тысяч рублей ежемесячно, сообщает минобрнауки региона.

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