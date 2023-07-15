Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Териберкой

В ДТП пострадали семь человек. Фото: vk.com/murman01

Вечером 14 июля серьезное ДТП произошло в 11 километрах от Териберки. На автоподъезде к селу с управлением не справился водитель Peugeot, из-за чего микроавтобус улетел в кювет и перевернулся на бок.

- Спасатели деблокировали и спасли одного пассажира из автомобиля. В ДТП пострадали семь человек, их госпитализировали в медицинские учреждения, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Информация о ДТП поступила в 22.42.

Напомним: в Мурманске по вине мотоциклиста, который хотел проскочить на красный, случилась авария.

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