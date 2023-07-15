Стали известны подробности ДТП с мотоциклистом в Мурманске

В ДТП пострадал водитель мотоцикла. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

14 июля в Мурманске произошло ДТП с пострадавшим - на перекрестке у дома №45 на улице Копытова столкнулись «Лада Гранта» и мотоцикл Suzuki. Информация об аварии поступила в Госавтоинспекцию в 16.30.

- Мотоциклист двигался по улице Копытова со стороны улицы Шабалина в прямом направлении на запрещающий сигнал светофора, водитель автомобиля «Лада» поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора (двигался по улице Шабалина в строну улицы Бабикова), - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Серьезные травмы получил водитель мотоцикла.

Напомним: в Лоухском районе Карелии 12 июля возле стелы «Полярный круг» произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.

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