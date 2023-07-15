Стали известны подробности ДТП с мотоциклистом в Мурманске

В ДТП пострадал водитель мотоцикла.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
14 июля в Мурманске произошло ДТП с пострадавшим - на перекрестке у дома №45 на улице Копытова столкнулись «Лада Гранта» и мотоцикл Suzuki. Информация об аварии поступила в Госавтоинспекцию в 16.30.
- Мотоциклист двигался по улице Копытова со стороны улицы Шабалина в прямом направлении на запрещающий сигнал светофора, водитель автомобиля «Лада» поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора (двигался по улице Шабалина в строну улицы Бабикова), - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.
Серьезные травмы получил водитель мотоцикла.
Напомним: в Лоухском районе Карелии 12 июля возле стелы «Полярный круг» произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru