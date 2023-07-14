14 июля в промзоне Мурманска произошла трагедия. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

14 июля в промзоне Мурманска произошла трагедия. На территории Мурманского балкерного терминала погиб рабочий, сорвавшийся с высоты. Следователи проводят проверку.

- В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Напомним: в Лоухском районе Карелии 12 июля возле стелы «Полярный круг» произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.

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