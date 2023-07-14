Очевидцы сообщают о падении рабочего с высоты на заводе в Мурманске

Очевидцы сообщают о происшествии в Мурманске, которое случилось 14 июля. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Очевидцы сообщают о происшествии в Мурманске, которое случилось 14 июля.

- На цементном заводе сорвался человек, выполняя высотные работы. Упал с самого верха вместе с тросом, - пишет паблик «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

По предварительным данным, которые сообщил «КП»-Мурманск» информированный источник, мужчина не выжил. При этом официальной информации пока нет.

Напомним: 34-летний житель Мурманска из-за своей вспыльчивости попал под уголовную статью. Весной прошлого года он причинил своей сожительнице, с которой планировал свадьбу, тяжкий вред здоровью.

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