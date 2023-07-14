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НовостиПроисшествия14 июля 2023 14:20

В Мурманске произошло жесткое ДТП с мотоциклистом

Врачи борются за жизнь пострадавшего
Ника СВЕТЛОВА
Сотрудники ГИБДД выехали на место аварии, иные подробности происшествия пока не сообщаются.

Сотрудники ГИБДД выехали на место аварии, иные подробности происшествия пока не сообщаются.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Днем 14 июля на улице Копытова в Мурманске произошло ДТП с участием мотоциклиста.

Легковая машина и байк столкнулись на перекрестке, сейчас за жизнь водителя двухколесного транспорта борются врачи.

Сотрудники ГИБДД выехали на место аварии, иные подробности происшествия пока не сообщаются.

Напомним: днем 14 июля на шестом километре дороги Кола - Мурмаши произошло лобовое ДТП с пострадавшими. Информация о нем поступила в УГИБДД в 15.30.

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