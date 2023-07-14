В Мурманске произошло жесткое ДТП с мотоциклистом

Сотрудники ГИБДД выехали на место аварии, иные подробности происшествия пока не сообщаются. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Днем 14 июля на улице Копытова в Мурманске произошло ДТП с участием мотоциклиста.

Легковая машина и байк столкнулись на перекрестке, сейчас за жизнь водителя двухколесного транспорта борются врачи.

Сотрудники ГИБДД выехали на место аварии, иные подробности происшествия пока не сообщаются.

Напомним: днем 14 июля на шестом километре дороги Кола - Мурмаши произошло лобовое ДТП с пострадавшими. Информация о нем поступила в УГИБДД в 15.30.

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