Прокуратура нашла нарушения в работе аэропорта «Хибины»

Сейчас нарушения уже устранили. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура проверила работу аэропорта «Хибины» в Апатитах и нашла нарушения, из-за которых директору внесли представление.

- В Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о границах зон с особыми условиями использования – приаэродромной территории аэродрома, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

Сейчас нарушения уже устранили.

Напомним: в Анталии в Турции разбился автобус, в котором находились мурманские туристы. Ночью 6 июля водитель въехал в грузовик, когда вез вез россиян в аэропорт, затем транспорт отбросило на машину такси.

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