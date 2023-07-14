Прокуратура нашла нарушения в работе аэропорта «Хибины»

Сейчас нарушения уже устранили.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Прокуратура проверила работу аэропорта «Хибины» в Апатитах и нашла нарушения, из-за которых директору внесли представление.
- В Единый государственный реестр недвижимости не внесены сведения о границах зон с особыми условиями использования – приаэродромной территории аэродрома, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.
Сейчас нарушения уже устранили.
Напомним: в Анталии в Турции разбился автобус, в котором находились мурманские туристы. Ночью 6 июля водитель въехал в грузовик, когда вез вез россиян в аэропорт, затем транспорт отбросило на машину такси.
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