На дороге Кола - Мурмаши два водителя пострадали при лобовом столкновении

В ДТП пострадали оба водителя. Фото: Сергей ГАПОН

Днем 14 июля на шестом километре дороги Кола - Мурмаши произошло лобовое ДТП с пострадавшими. Информация о нем поступила в УГИБДД в 15.30.

- Водитель Jeep Grand Cherokee по неустановленной причине допустил выезд на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с Mazda, после чего водитель съехал в придорожный кювет, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Пострадали оба водителя.

Напомним: утром 14 июля в Мурманске на проспекте Героев-североморцев произошло серьезное ДТП с участием машины охранного предприятия. Пострадали четыре человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru