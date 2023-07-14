На дороге Кола - Мурмаши два водителя пострадали при лобовом столкновении

В ДТП пострадали оба водителя.
Фото: Сергей ГАПОН
Днем 14 июля на шестом километре дороги Кола - Мурмаши произошло лобовое ДТП с пострадавшими. Информация о нем поступила в УГИБДД в 15.30.
- Водитель Jeep Grand Cherokee по неустановленной причине допустил выезд на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с Mazda, после чего водитель съехал в придорожный кювет, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.
Пострадали оба водителя.
Напомним: утром 14 июля в Мурманске на проспекте Героев-североморцев произошло серьезное ДТП с участием машины охранного предприятия. Пострадали четыре человека.
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