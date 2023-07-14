В Кандалакше обновленный кинотеатр планируют открыть в августе

В Кандалакше скоро откроет свои двери для зрителей обновленный кинотеатр. Фото: администрация Кандалакшского района

В Кандалакше скоро откроет свои двери для зрителей обновленный кинотеатр. Рабочие завершают ремонтные работы с отставанием по срокам.

- Подрядчик, еще в начале мая заверивший нас, что ремонт учреждения будет завершен к июню, вновь не выполнил своих обещаний, - сообщил глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин.

В ближайшее время предстоит уборка зала и помещений кинотеатра после ремонта, установка экрана и наладка оборудования. Обслуживанием и настройкой техники займется специализированная организация из Санкт-Петербурга.

Планируется открыть кинотеатр в августе.

Напомним: в Мурманской области с начала этого года провели капитальный ремонт в 53 жилых домах в девяти городах и поселках.

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