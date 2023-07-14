К памятнику Анатолию Бредову в Мурманске возложили цветы

В центре Мурманска установлен памятник Герою Советского Союза Анатолию Бредову. Фото: t.me/morar_51

14 июля исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Анатолия Бредова. Подвиг ценой своей жизни он совершил в 21 год.

11 октября 1944 года оказавшиеся в окружении врагов Бредов и наводчик Никита Ашурков подорвали себя гранатой. Случилось это, когда 155-й стрелковый полк, в котором служил Анатолий Федорович, вышел на автодорогу Титовка – Петсамо и начал штурм высоты Придорожной.

- Для нас он пример мужества и доблести, истинный мурманчанин, защищавший наш город от фашистских захватчиков. В Мурманске он окончил школу, пошел работать на судоверфь, отсюда ушел на фронт. В нашем городе помнят и чтят подвиг героя, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

К памятнику Анатолию Бредову возложили цветы. Фото: t.me/morar_51

В день рождения героя к его памятнику в центре столицы Кольского Заполярья возложили цветы. В городе в честь Анатолия Бредова названы улица, Дом детского творчества и траулер.

Напомним: в Мурманской области планируют ввести выплату в 5 миллионов рублей для участников СВО, которым присвоено звание Герой России. Проект постановления регионального правительства опубликован на портале «Открытый электронный регион».

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