В Кандалакше инвалиду отказали в субсидии на оплату коммунальных услуг

У северянки с инвалидностью накопились долги по ЖКУ. Фото: Даниил ОПАРИН

В Кандалакше прокуратура заступилась за права женщины-инвалида, которой в местном центре социальной поддержки населения отказали в предоставлении субсидии на оплату ЖКУ и ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты. Такое решение приняли потому, что у северянки был долг.

- Не согласившись с выводами учреждения, а также учитывая, что задолженность по оплате коммунальных услуг у пенсионера образовалась более чем за три последних года ввиду тяжелого материального положения, прокурор города обратился в суд с иском о признании решений центра незаконными, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В свою очередь, когда суд поддержал надзорное ведомство, центр пытался обжаловать приговор, но безуспешно.

Напомним: прокуратура Мурманской области проанализировала состояние преступности в регионе за последние полгода. Так, всего с начала 2023 года в Заполярье зарегистрировали 6 033 преступления, что на 2,2% больше, чем в том же периоде прошлого года.

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