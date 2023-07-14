В Мурманске у здания правительства сгорел автомобиль

У машины сгорел моторный отсек. Фото: МЧС по Мурманской области

В Мурманске днем 14 июля рядом со зданием правительства региона вспыхнул автомобиль. Пожар произошел на проспекте Ленина, 73.

- У машины сгорел моторный отсек на площади 1,5 квадратных метра, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Пожар потушили в 13.44. На месте происшествия работали восемь спасателей, две единицы техники.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним: в Мурманске вечером 13 июля случился пожар в гаражном кооперативе на проезде Автомобилистов. Сообщение о возгорании поступило в МЧС региона в 19.49.

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