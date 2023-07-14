Гид из Мурманска рассказал о большом количестве мертвых чаек на побережье

В Мурманской области впервые нашли птичий грипп у сизых чаек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области впервые выявили птичий грипп и ввели карантин из-за этого - болезнь обнаружили у сизых чаек в районе Ура-Губы. Пернатых обследуют ветеринарные специалисты.

Очагом заражения птиц стала береговая линия губы Ура Баренцева моря и устье реки Ура. Но гид, фотограф и рыбак из Мурманска Антон Чайко сообщает, что территория, на которой есть больные птицы, может быть шире.

- Похоже, он распространился и на остальное побережье Мурмана! Факт, что птицы дохнут повсеместно. А в районе Уры много трупов на птичьих базарах я заметил еще задолго до этого. Возможно ли заражение других животных, вроде лис и медведей, питающихся трупами птиц?.. Я заметил и еще живых чаек, которые просто сидят и не улетают, даже когда к ним подходишь, - написал Антон Чайко в своем паблике «Мурманский берег».

Напомним: орнитолог рассказал, как отличить сизых чаек от других видов.

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