Гид из Мурманска рассказал о большом количестве мертвых чаек на побережье

В Мурманской области впервые нашли птичий грипп у сизых чаек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области впервые выявили птичий грипп и ввели карантин из-за этого - болезнь обнаружили у сизых чаек в районе Ура-Губы. Пернатых обследуют ветеринарные специалисты.
Очагом заражения птиц стала береговая линия губы Ура Баренцева моря и устье реки Ура. Но гид, фотограф и рыбак из Мурманска Антон Чайко сообщает, что территория, на которой есть больные птицы, может быть шире.
- Похоже, он распространился и на остальное побережье Мурмана! Факт, что птицы дохнут повсеместно. А в районе Уры много трупов на птичьих базарах я заметил еще задолго до этого. Возможно ли заражение других животных, вроде лис и медведей, питающихся трупами птиц?.. Я заметил и еще живых чаек, которые просто сидят и не улетают, даже когда к ним подходишь, - написал Антон Чайко в своем паблике «Мурманский берег».
Напомним: орнитолог рассказал, как отличить сизых чаек от других видов.
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