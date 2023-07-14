За полгода в Мурманской области стало на 55 больше медицинских специалистов

55 специалистов устроились в медучреждения Мурманской области с начала 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области планомерно решают кадровый вопрос в медучреждениях. За минувшие полгода на работу приняли 55 специалистов, в том числе 39 врачей.

- При устройстве предусмотрена выплата единовременного пособия, ежемесячной надбавки к должностному окладу в течение первых трех лет работы после окончания образовательной организации, ежегодной разовой материальной помощи и разовой материальной помощи к отпуску, ежемесячной выплаты 25% к должностному окладу за работу и проживание в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, выплату районного коэффициента и «полярной надбавки» в полном объеме к заработной плате с первого дня работы в регионе, - сообщили в минздраве Мурманской области.

Также работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», медработники входят в число льготных категорий программы «Свой дом в Арктике». В Мурманской области с начала года 5 328 медработников получили специальную соцвыплату на общую сумму более 180 миллионов рублей.

Напомним: в конце 2022 года Мурманская областная Дума поддержала инициативу губернатора о введении новой меры поддержки для переезжающих работать в регион медработников. Так, было решено компенсировать им стоимость аренды жилья.

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