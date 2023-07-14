На закупку «Аргументов» для борьбы с беспилотниками в Мурманской области выделили 3,1 млн рублей

В Мурманске закупят комплексы для борьбы с беспилотниками. Фото: Александр КОЦ

Губернатор Мурманской области подписал постановление о выделении из резервного фонда региона 3,1 миллиона рублей на покупку систем для борьбы с беспилотниками.

Речь идет о переносных «Аргументах», которые Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области должно закупить до конца года.

Напомним: весной 2023 года в Мурманской области запретили использовать частные беспилотники без специального разрешения. Без документа нельзя будет поднимать в воздух квадрокоптер массой более 150 г.

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