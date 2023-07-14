В Мурманске с начала лета высадили 168 тысяч цветов

В Мурманске растут маргаритки, цинерарии, петунии, бархатцы, гвоздики и другие цветы. Фото: t.me/serdechkin51

Этим летом Мурманск стал ярче и краше благодаря благоухающим цветочкам. Так, всего в городе высадили более 168 тысяч цветов, среди которых маргаритки, цинерарии, петунии, бархатцы, гвоздики, календула, виолы, львиный зев и другие.

- Украшение города цветами — лишь часть программы по озеленению. Осенью мы проведем традиционную акцию «Зеленый рекорд», - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

В рамках акции все желающие смогут получить саженцы для своих дворов. Всего во всех округах Мурманска бесплатно северянам раздадут 3,5 тысячи растений.

Напомним: в Мурманской области высадили 13 тысяч деревьев в рамках акции «Сад Памяти».

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