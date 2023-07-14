В Мурманске обнаружили зараженные вирусом увядания томаты из Азербаджана

Растения, зараженные вирусом пятнистого увядания, отмирают целиком. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В июле в Мурманске обнаружили партию томатов, зараженных вирусом пятнистого увядания. Помидоры доставили в Заполярье из Республики Азербайджан.

- Вирус пятнистого увядания – это одно из опаснейших заболеваний томатов, ограниченно распространенных на территории РФ. За рубежом вирус выявлен более чем в 70 странах мира. Болезнь вызывает отмирание листьев и поражение плодов. Незрелые плоды покрываются крупными пятнами бледно-коричневого цвета. При созревании плодов они приобретают светло-желтый оттенок, - сообщили в Североморском управлении Россельхознадзора.

Растения, зараженные вирусом пятнистого увядания, отмирают целиком, а в целом он способен сократить урожайность на 80 и более процентов.

Собственнику продукции объявили предостережение.

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