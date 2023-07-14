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НовостиОбщество14 июля 2023 10:38

В Мурманске обнаружили зараженные вирусом увядания томаты из Азербаджана

Собственнику продукции объявили предостережение
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Растения, зараженные вирусом пятнистого увядания, отмирают целиком.

Растения, зараженные вирусом пятнистого увядания, отмирают целиком.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В июле в Мурманске обнаружили партию томатов, зараженных вирусом пятнистого увядания. Помидоры доставили в Заполярье из Республики Азербайджан.

- Вирус пятнистого увядания – это одно из опаснейших заболеваний томатов, ограниченно распространенных на территории РФ. За рубежом вирус выявлен более чем в 70 странах мира. Болезнь вызывает отмирание листьев и поражение плодов. Незрелые плоды покрываются крупными пятнами бледно-коричневого цвета. При созревании плодов они приобретают светло-желтый оттенок, - сообщили в Североморском управлении Россельхознадзора.

Растения, зараженные вирусом пятнистого увядания, отмирают целиком, а в целом он способен сократить урожайность на 80 и более процентов.

Собственнику продукции объявили предостережение.

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