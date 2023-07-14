В Мурманской области за полгода профосмотры прошли более 41 440 пожилых северян

Профосмотры, включая диспансеризацию, с начала этого года прошли в Мурманской области более 41 440 пожилых людей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Мурманской области прошла школа по внедрению комплекса мер по профилактике падений и переломов у пенсионеров для улучшения текущей практики оказания медицинской помощи пожилым пациентам.
- Дополнительные меры позволят обеспечить активное, здоровое долголетие и повысить качество жизни старшего поколения. Профосмотры, включая диспансеризацию, с начала этого года прошли в Мурманской области более 41 440 пожилых людей, — отметил замминистра здравоохранения региона Сергей Чуксеев.
Специализированная медпомощь по профилю «гериатрия» оказывается в гериатрическом центре на базе Мурманской городской поликлиники №1,а также на базе других медучреждений региона. За первое полугодие в центре пролечили 374 пожилых северян, в гериатрических кабинетах — 674 пенсионера.
Напомним: практикующимся в Мурманской области студентам-медикам компенсируют аренду жилья и расходы на проезд.
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