В Мурманской области за полгода профосмотры прошли более 41 440 пожилых северян

Профосмотры, включая диспансеризацию, с начала этого года прошли в Мурманской области более 41 440 пожилых людей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области прошла школа по внедрению комплекса мер по профилактике падений и переломов у пенсионеров для улучшения текущей практики оказания медицинской помощи пожилым пациентам.

- Дополнительные меры позволят обеспечить активное, здоровое долголетие и повысить качество жизни старшего поколения. Профосмотры, включая диспансеризацию, с начала этого года прошли в Мурманской области более 41 440 пожилых людей, — отметил замминистра здравоохранения региона Сергей Чуксеев.

Специализированная медпомощь по профилю «гериатрия» оказывается в гериатрическом центре на базе Мурманской городской поликлиники №1,а также на базе других медучреждений региона. За первое полугодие в центре пролечили 374 пожилых северян, в гериатрических кабинетах — 674 пенсионера.

Напомним: практикующимся в Мурманской области студентам-медикам компенсируют аренду жилья и расходы на проезд.

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