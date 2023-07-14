В Мурманске в ДТП на проспекте Героев-североморцев пострадали четыре человека

Водителю и трем пассажирам оказана медицинская помощь. Фото: УГИБДД по МО

Утром 14 июля в Мурманске на проспекте Героев-североморцев произошло серьезное ДТП с участием машины охранного предприятия. Пострадали четыре человека.

- По предварительной информации, около восьми часов в районе дома №22 по проспекту Героев-североморцев водитель Renault не справился с управлением и врезался в столб. Водителю и трем пассажирам оказана медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, дополнительные обстоятельства происшествия уточняются.

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