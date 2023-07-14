Житель Мурманска убил мать своего трехлетнего ребенка

Из-за ревности мурманчанин взял нож и убил бывшую жену. Фото: СКР по Мурманской области

В Мурманске вынесли приговор 30-летнему мужчине, который из-за ревности убил свою супругу. У пары остался трехлетний ребенок.

- Вечером 17 марта обвиняемый в подъезде одного из домов на улице Аскольдовцев нанес бывшей жене не менее 22 ударов ножом, от чего она скончалась на месте происшествия, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по статье об убийстве, во время расследования провели следственный эксперимент и 10 судебных экспертиз.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - уточнил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Также родственникам погибшей он должен будет выплатить два миллиона рублей как компенсацию морального ущерба.

Напомним: на остановке в Мурманске мужчину ударили ножом в шею.

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