В Мурманске на остановке мужчину ударили ножом в шею

Во время ссоры один из мужчин достал нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 13 июля в Мурманске произошла поножовщина прямо на остановке общественного транспорта на улице Марата. Здесь мужчину ударили ножом в шею.

- Во время конфликта между двумя ранее знакомыми мужчинами один нанес другому ранение колющим предметом в шею. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Причины ссоры между северянина пока не сообщаются.

Напомним: жительница Полярных Зорь пыталась убивать ножом, бутылками и разводным ключом. Ее сожитель трижды оказывался в опасном положении.

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