В Мурманске на остановке мужчину ударили ножом в шею

Во время ссоры один из мужчин достал нож.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Вечером 13 июля в Мурманске произошла поножовщина прямо на остановке общественного транспорта на улице Марата. Здесь мужчину ударили ножом в шею.
- Во время конфликта между двумя ранее знакомыми мужчинами один нанес другому ранение колющим предметом в шею. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
Причины ссоры между северянина пока не сообщаются.
Напомним: жительница Полярных Зорь пыталась убивать ножом, бутылками и разводным ключом. Ее сожитель трижды оказывался в опасном положении.
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