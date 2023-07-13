Финалисты международного проекта «Территория успеха: в объятиях природы» вернулись в Полярные Зори

Завершил свою работу экологический детский форум для юных фотографов – победителей проекта «Территория успеха: в объятиях природы». Фото: Кольская АЭС

Завершил свою работу экологический детский форум для юных фотографов – победителей проекта «Территория успеха: в объятиях природы». В этом году он проходил в окрестностях Горного Алтая и собрал более 30 детей со всей России, а также из Венгрии и Беларуси.

Полярные Зори на форуме представили Алена Челпановская с работой «Северный простор» и Даниэль Колинько с фотокартиной «Красноголовик».

- В конкурсе я участвовал впервые, рад, что стал победителем. Поездка на Алтай мне понравилась, я под большим впечатлением! Нам удалось получить полезный опыт в сфере фотографии: как подбирать локацию, время съемки, свет и тень, как выстраивать композицию и «видеть кадр», - поделился Даниэль Колинько.

На форуме была возможность не только изучать искусство фотографии, но и знакомиться с окружающим миром живой природы. Ребята побывали на экскурсии в Тавдинских пещерах, которые являются памятником природы Алтая, посетили этнографическую деревню, Алтайский государственный природный заповедник, Телецкое озеро, Черемшанский водопад, а также место слияния сибирских рек Катуни и Чуи.

В этом году форум проходил в окрестностях Горного Алтая и собрал более 30 детей со всей России, а также из Венгрии и Беларуси. Фото: Кольская АЭС

- Природное разнообразие локаций форума позволяло работать в разных жанрах: пейзаж, портрет, репортаж и макросъемка. Были и мастер-классы по профессиональному студийному портрету в оборудованной мини-студии. Каждый ребенок мог попрактиковаться и определить для себя приоритетные направления для дальнейшего развития. Многие дети настроены стать профессиональными фотографами и делают успехи, – рассказал Ростислав Машин, педагог проекта, лауреат и финалист всероссийских и международных конкурсов, член Русского географического общества, член правления Союза фотографов дикой природы.

*Проект «Территория успеха: в объятиях природы» проходит при поддержке Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», Союза фотохудожников России, Межрегиональной общественной организации «Союз фотографов дикой природы», Фонда «АТР АЭС», общественной организации по контролю, информации и региональному развитию Венгрии TEIT, венгерской АЭС «Пакш», администраций муниципальных образований расположения предприятий Росатома и зарубежных городов-побратимов из Венгрии, Беларуси, Абхазии с целью поддержки талантливых юных фотографов и развития творческих способностей у подрастающего поколения через созидание, воспитания патриотических чувств, возрождения традиционных культурных ценностей, а также развития и укрепления международных отношений в области информированности общественности по вопросам культуры экологической безопасности эксплуатации предприятий атомной отрасли.

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