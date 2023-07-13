В Мурманской области 14 июля воздух прогреется до +25

В Мурманской области продолжает стоять приятная теплая погода.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области продолжает стоять приятная теплая погода. В ближайшие дни наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле, в теплой воздушной массе.
В пятницу воздух прогреется до +25.
- 14 июля ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15, днем +20+25 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: в Мурманской области отметили первые +30 градусов за лето.
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