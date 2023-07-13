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НовостиОбщество13 июля 2023 14:37

В Мурманской области 14 июля воздух прогреется до +25

Местами ожидается небольшой дождь
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области продолжает стоять приятная теплая погода.

В Мурманской области продолжает стоять приятная теплая погода.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжает стоять приятная теплая погода. В ближайшие дни наш регион будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле, в теплой воздушной массе.

В пятницу воздух прогреется до +25.

- 14 июля ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15, днем +20+25 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманской области отметили первые +30 градусов за лето.

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