Атомоход «50 лет Победы» отправился в первый в году круиз на Северный полюс

Из мурманского порта 12 июля отчалил атомный ледокол «50 лет Победы» с туристами на борту. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из мурманского порта 12 июля отчалил атомный ледокол «50 лет Победы» с туристами на борту. Атомоход везет путешественников на Северный полюс.

- В первый в этом году круизный рейс к заветным 90°00′00″ северной широты отправились 139 любителей Арктики, - сообщили в ФГУП «Атомфлот».

Судно торжественно отправилось под марш «Прощание славянки».

Атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся в порт приписки Мурманск в начале лета. С ноября прошлого года экипаж атомохода провел по морям 125 судов и прошел 28500 миль.

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