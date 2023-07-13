На дороге Снежногорск – Гаджиево 13-летний водитель попал в аварию

Родителям напоминают, что детям и лицам без прав садиться за руль нельзя. Фото: Антон ЗАБИРОВ

12 июля на пятом километре Снежногорск – Гаджиево в ЗАТО Александровск произошла авария с участием всего одного транспортного средства. Но за его рулем был подросток.

- 13-летний водитель питбайка не справился с управлением, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения с последующим опрокидыванием. Мальчика обслужили амбулаторно, - рассказала официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Несколькими днями ранее - 13 июля - ДТП из-за водителя-подростка произошло в Мурманске. Здесь 13-летний юноша сбил 8-летнюю девочку.

Родителям напоминают, что детям и лицам без прав садиться за руль нельзя. Исключение - если подросток от 16 лет и старше пошел учиться в автошколу.

- За передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 30 000 рублей.

Кроме того, в отношении самого несовершеннолетнего водителя, если он достиг 16-летнего возраста, составляется административный материал и выписывается штраф в 15 000 рублей. Если же, подросток не достиг 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны), - уточнили в ГИБДД.

Напомним: в Лоухском районе Карелии 12 июля возле стелы «Полярный круг» произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.

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